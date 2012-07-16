Житомирщині у ставку потонула 13-річна дівчинка

На Житомирщині, у ставку в селі Кропивня Володарсько-Волинського району потонула 13-річна дівчинка.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби територіального управління МНС України у Житомирській області Сергій Уланов, нещасний випадок стався 15 липня.

Дитина приїхала в село до бабусі з Києва і з подругами пішла купатися у ставку.

С.Уланов припустив, що у воді дівчинка потрапила до дуже холодного струменя підводного джерела, який потім виявив водолаз рятувальної служби. Від несподіваності дитина могла злякатися, запанікувати або холодна вода могла спровокувати судоми. Дівчинка у метушні хапалася за одну з подруг, потягнула її на дно. Інші дівчата прийшли на допомогу, одну з подруг витягли з води живою, а 13-річна киянка загинула.

Загалом в області за останній тиждень до ТУ МНС надійшло 5 повідомлень про нещасні випадки на воді: у місцевому ставку потонув 28-річний житель села Лісобуда Коростенського району, у річці Уж - 68-річний житель Коростеня. У річці Уборть також потонув 38-річний чоловік й у ставку загинув 48-річний житель Бердичева.