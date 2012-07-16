Харків: камерунець вбив багатодітну матір

У Харкові за підозрою у навмисному вбивстві багатодітної матері затримано громадянина Камеруну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Ленінського району Харкова Сергія Патлатюка, обвинувачуваний 26-річний чоловік свою провину визнав повністю.

За даними прокурора, затриманий стверджує, що вчинив убивство своєї співмешканки, матері п’ятьох дітей з необережності, при спробі покінчити життя самогубством.

Стосовно камерунця порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Він перебуває під вартою.

У справі триває слідство.