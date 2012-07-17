У Макіївці жінка споювала свою 15-річну доньку
10:07, 17 липня 2012Новини регіонів
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Загрожує від 4 до 10 років
У Макіївці Донецької області притягнуто до кримінальної відповідальності 43-річну жінку, яка схиляла до вживання алкоголю свою 15-річну доньку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївського міськуправління міліції, батько дівчини, який повернувся з місць позбавлення волі, не тільки не зміг вплинути на поведінку дружини, а й сам невдовзі став алкоголіком.
Жінку притягують до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 304 Кримінального кодексу України (втягування неповнолітнього в пияцтво, здійснене матір`ю), згідно з якою жінці загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 10 років. Ведеться слідство.
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