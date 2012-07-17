У Макіївці жінка споювала свою 15-річну доньку

У Макіївці Донецької області притягнуто до кримінальної відповідальності 43-річну жінку, яка схиляла до вживання алкоголю свою 15-річну доньку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївського міськуправління міліції, батько дівчини, який повернувся з місць позбавлення волі, не тільки не зміг вплинути на поведінку дружини, а й сам невдовзі став алкоголіком.

Жінку притягують до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 304 Кримінального кодексу України (втягування неповнолітнього в пияцтво, здійснене матір`ю), згідно з якою жінці загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 10 років. Ведеться слідство.