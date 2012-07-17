У лікарні залишаються 11 селян, які отруїлись на храмовому святі
У стані середньої важкості
На Житомирщині, у Бердичівській районній лікарні, досі залишаються 11 селян, які отруїлись на храмовому святі 14 липня.
Про це УНІАН сьогодні повідомила начальник відділу роботи зі ЗМІ та громадськістю територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк.
За її словами, всі хворі перебувають у стані середньої важкості.
Працівники Бердичівської районної СЕС досі проводять лабораторні дослідження щодо встановлення причини отруєння людей.
Як повідомляв УНІАН, 14 липня до інфекційного відділення Бердичівської центральної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 15 жителів с. Журбинці Бердичівського району.
Попередня причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування під час святкування у селі 12 липня храмового свята (святих апостолів Петра і Павла).
Всього на святі були присутні 75 осіб.