Тернопільщина: через задимлення з лікарні було евакуювали хворих

Коротке замикання електрощитової

У Тернопільській області через задимлення приміщень з Теребовлянської районної клінічної лікарні було евакуйовано 14 хворих. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного Управління МНС, інцидент стався вчора близько 20.00. Рятувальників викликала чергова медсестра, яка повідомила, що приміщення першого поверху вкриває густий дим. Як з’ясувалося, причиною задимлення стало коротке замикання електрощитової у їдальні терапевтичного відділення лікарні. Матеріальні збитки встановлюються.

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