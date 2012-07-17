У Донецьку батьки довели піврічну доньку до стану "мумії"

У Донецьку прокуратура проводить перевірку за фактом доведення батьками свого немовляти до стану виснаження.

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратура залучить фахівців служби у справах дітей і управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

У ході перевірки прокуратурою буде дана оцінка діям батьків у частині неналежного виконання обов`язків з догляду за дитиною, а також перевірена законність дій посадовців усіх організацій і установ, уповноважених державою на захист прав дітей.

У свою чергу, сьогодні в прес-службі Донецького міськуправління міліції пояснили, що 15 липня до Пролетарського райвідділу міліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про те, що немовля її сусідів перебуває у крайньому ступені виснаження. Співробітники міліції негайно виїхали на місце події, одночасно викликавши на адресу бригаду «швидкої допомоги». За словами міліціонерів, піврічна дівчинка, дійсно, була виснажена і схожа на мумію, за попереднім діагнозом медиків, у неї розвинулася третя, найважча форма дистрофії. Зараз немовля перебуває в реанімації.

За словами начальника кримінальної міліції у справах дітей Донецького міськуправління Євгена Касторнова, зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною) стосовно батьків немовляти, за що передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

У міліції зазначили, що батьками немовляти виявилися не зареєстрованим в РАГСі 28-річна жінка і 50-річний чоловік, у яких є ще один спільний дворічний син.