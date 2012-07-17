У Львові горів корпус обласної лікарні

Сьогодні вночі у Львові виникла пожежа в одному з корпусів обласної клінічної лікарні, постраждалих немає.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

„Сьогодні о другій ночі на території Львівської обласної клінічної лікарні, яка знаходиться під охороною Державної служби охорони Львівщини, працівником міліції було виявлено пожежу в адміністративно-господарському корпусі. Правоохоронцем негайно було викликано працівників МНС, які евакуювали десятеро осіб. Завдяки професійним діям працівника ДСО, пожежа не змогла набути глобального характеру”, - зазначається у повідомленні.

Постраждалих немає. Причини загоряння встановлюються.