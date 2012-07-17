Де у Криму відпочивати небезпечно для життя

Кримське управління МНС попереджає, що на пляжі у селищі Миколаївка Сімферопольського району небезпечно відпочивати.

"В результаті перевірки було встановлено, що пляж після багатьох попереджень та зауважень не був обладнаний рятувальними постами, відсутні спеціальні заїзди для водної техніки (катера, водні скутери, катамарани), а замість того вони переміщуються в місцях перебування людей. Пляж категорично не придатний для безпечного відпочинку", - йдеться в прес-релізі, розміщеному на сайті Головного управління МНС в Криму.

Разом з тим найбільше занепокоєння у рятувальників викликає відпочинок туристів на диких пляжах.

"Вже не один раз на диких, необладнаних пляжах західного узбережжя відбувалися обвали грунту. Великий обвал 2005 року, обвали 2010 і 2011 років. В результаті всіх цих обвалів гинули люди", - нагадує відомство.

Головне управління МНС в Криму нагадує керівникам місцевих органів влади про необхідність проведення заходів з обмеження доступу на стихійні пляжі, а також встановлення знаків і табличок, що попереджають про можливі обвали грунту.

Крім того, відомство наполягає на проведенні заходів з демонтажу пристроїв для спуску на закриті пляжі.