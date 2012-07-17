Сашу Попову з лікарні перевели до санаторію «Інгул»

Олександру Попову, яку в березні нинішнього року жорстоко побив чоловік, сьогодні перевели з Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги до санаторію «Інгул», де вона проходитиме курс реабілітації.

Як передає кореспондент УНІАН, головний лікар лікарні Олександр Дем’янов подякував всім, хто надавав допомогу в лікуванні О.Попової.

Потім дівчину перенесли з візка в машину, а після прибуття в санаторій знову посадили у візок.

Палата О.Попової розташована на 4-му поверсі, тільки водні процедури їй потрібно буде проходити на першому поверсі санаторію. Передбачається, що на процедури вона ходитиме сама, але у супроводі медпрацівника або мами. Палата дівчини обладнана кондиціонером.

Як повідомив О.Дем’янов, у санаторії О.Попову ще обстежать фахівці, а потім призначать лікування і процедури. За словами лікаря, термін реабілітації залежатиме від її самопочуття, і якщо все піде нормально, через рік дівчина зможе повернутися до повноцінного життя.

Зараз О.Попова почувається нормально, відповідає на запитання, сама встає з ліжка.

Довідка УНІАН. 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва Олександр Косинов. У лікарню її доставили роздягнену і з тяжкими тілесними ушкодженнями: черепномозковою травмою, набряком головного мозку, розривом легені, переломом кісток носа і щелеп, переломом грудини і ребер. Більш як 60 днів дівчина пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

6 червня в Ленінському районному суді Миколаєва почався суд над О.Косиновим. На першому засіданні він визнав, що завдавав тілесні ушкодження дівчині, але заперечував той факт, що хотів її убити і залишив напризволяще.