У Херсонській області за один день двоє постраждали від каракуртів

У Херсонській області за один день, 16 липня, від укусів отруйних павуків-каракуртів постраждали двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, в реанімаційне відділення Голопристанської районної лікарні доставлено 16-річного підлітка, якого укусив каракурт.

У реанімаційному відділенні Скадовської районної лікарні знаходиться 73-річна жителька села Красне з діагнозом «укус каракурта».

Стан обох потерпілих - середньої тяжкості.

Усього з початку року в регіоні від укусів отруйних павуків постраждали 17 чоловік.