У Херсонській області за один день двоє постраждали від каракуртів
13:58, 17 липня 2012Новини регіонів
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Стан середньої тяжкості
У Херсонській області за один день, 16 липня, від укусів отруйних павуків-каракуртів постраждали двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, в реанімаційне відділення Голопристанської районної лікарні доставлено 16-річного підлітка, якого укусив каракурт.
У реанімаційному відділенні Скадовської районної лікарні знаходиться 73-річна жителька села Красне з діагнозом «укус каракурта».
Стан обох потерпілих - середньої тяжкості.
Усього з початку року в регіоні від укусів отруйних павуків постраждали 17 чоловік.
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