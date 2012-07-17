У Чернігові намагалися "викачати" з банкомату пенсії

Набув чинності вирок Деснянського районного суду м.Чернігова стосовно осіб, які за допомогою спеціальних технічних засобів намагались заволодіти персональними даними власників банківських платіжних карток.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Чернігівській області.

Встановлено, що двоє жителів Чернігова з метою негласного заволодіння персональними даними користувачів банкоматів придбали спеціальне обладнання: міні-камеру спостереження з вмонтованим відео-аудіо записуючим пристроєм, а також накладку на карткоприймач банкомату (т. зв. скімер), призначену для зчитування даних з платіжних карток. Зловмисники встановили ці технічні засоби на банкомат однієї з державних банківських установ у Чернігові. Скористатися отриманою інформацією вони не встигли, адже були затримані співробітниками СБУ.

Вилучене обладнання, відповідно до висновків експертизи, визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, використання яких заборонено законом.

Крім того, встановлено причетність одного зі зловмисників до іншого злочину: несанкціонованого втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем ПАТ "Укртелеком". Він незаконно активував SIP-номери вітчизняних абонентів та, використовуючи власний ноутбук і спеціалізоване програмне забезпечення, направляв з них міжнародний телефонний трафік за кордон.

У результаті такої протиправної діяльності абонентам ПАТ "Укртелеком" виставлялися рахунки за міжнародні дзвінки, які вони не здійснювали. У свою чергу, закордонні абоненти отримували від оператора мобільного зв’язку своєї країни за вхідний трафік грошову винагороду, частину якої перераховували жителю Чернігова. Сума збитків, завданих "Укртелекому" внаслідок такої протиправної діяльності, становила понад 200 тис. грн.

Суд визнав чоловіків винними за ч.1 та ч.2 ст. 359 (незаконне придбання або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та за ч.2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України та призначив покарання, згідно з яким одного злочинця засуджено до 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку 3 роки, іншого - до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком - 2 роки. Апеляційний суд залишив вирок без змін.