У Донецьку жінка побила до невпізнання свою 7-річну доньку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, міліція проводить перевірку за фактом завдання тілесних ушкоджень 7-річній дівчинці.

У свою чергу, прокуратура Донецька проводить перевірку законності й повноти виконання своїх службових обов`язків працівниками служби у справах дітей Київської районної в м. Донецьку ради.

Перший заступник прокурора Донецька Юлія Кулікова зазначила, що раніше вже були зафіксовані факти порушень із боку матері стосовно дитини, проте відповідні заходи так і не були вжиті.

За її словами, дівчинка проживала з матір`ю, яка стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері. Ця сім`я у зв`язку з цим перебуває на обліку в районній службі у справах дітей.

Дівчинка перебуває в лікарні під наглядом лікарів. Дитині підтверджено діагноз «струс головного мозку з наявністю вираженого набряку м`яких тканин обличчя й гематомами тіла». Висновок про ступінь тяжкості цих тілесних ушкоджень буде дано після проведення судово-медичної експертизи.

Мати дівчинки перебуває в психіатричній лікарні на обстеженні.