Жінка привласнила у прихожан «Посольства Божого» 14 млн грн

Деснянським районним судом Києва 16 липня було визнано винною та засуджено до 7 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засновницю ПП «Грант», яка на зборах церкви «Посольство Боже» схиляла прихожан передавати їй гроші під приводом укладання договорів інвестування будівництва житла у столиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, такі дії засуджена вчиняла починаючи з січня 2007 року.

Крім того, вона вводила людей в оману, обіцяючи повернення цих коштів в обумовлені договором строки та виплату дивідендів від 40% до 60% на рік. Як наслідок, вона незаконно заволоділа майном громадян на суму понад 14 млн грн.

Прокурор прокуратури Деснянського району, яка підтримувала державне обвинувачення у справі, орієнтувала суд на призначення покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Після ознайомлення з повним текстом вироку буде вирішено питання про внесення апеляційної скарги, у зв’язку із м’якістю призначеного покарання.

Жінку засуджено за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво).

Як відомо, керівником церкви «Посольство Боже» є Сандей Аделаджа. Проти нього та ряду службових осіб ТОВ «Кінгз Кепітал» порушено кримінальну справу за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах.