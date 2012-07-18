Житомирщина: 75-річна жінка загинула у погребі

У селі Заріччя Овруцького району Житомирської області 75-річна жінка загинула у погребі через відсутність кисню.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби територіального управління МНС у Житомирській області Сергій Уланов, "у власному погребі розмірами 3 на 2 м та глибиною 4 м загинула 75-річна господиня, її 79-річного чоловіка вдалося врятувати".

Літнє подружжя зберігало у погребі консервацію та припаси. Небезпекою цієї споруди було те, що там майже не було кисню. Господарі, спускаючись всередину, залишали на поверхні садовий шланг, через який дихали по черзі. Саме нестача повітря і спричинила трагедію.

Рятувальники дістали тіло жінки без ознак життя, а її чоловіка було госпіталізовано до реанімації.