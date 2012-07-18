У Донецьку померла 6-місячна дівчинка-"мумія"

У лікарні Донецька померла 6-місячна дівчинка, доведена до виснаження.

Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердили в прес-службі прокуратури Донецької області.

«Наразі проводиться розтин, за результатами якого судово-медична експертиза дасть висновок про причини смерті немовляти. Після цього вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи стосовно батьків дитини», - сказала керівник прес-служби Яна Соболевська.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в прес-службі прокуратури Донецької області заявили, що прокуратура перевірить факт доведення батьками до стану виснаження своєї 6-місячної дитини.

Також 16 липня у прес-службі Донецького міськуправління міліції пояснили, що напередодні в Пролетарський райвідділ міліції Донецька звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що немовля її сусідів знаходиться в крайньому ступені виснаження. Працівники міліції негайно виїхали на місце події, одночасно викликавши бригаду швидкої допомоги.

За попереднім діагнозом медиків, у дівчинки розвинулася третя, найважча форма дистрофії. Немовля помістили в реанімацію.

Батьками дівчинки, яка навіть не була зареєстрована в ЗАГСі, є 28-річна жінка і 50-річний чоловік, у яких є ще 2-річний син.