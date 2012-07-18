Сумщина: чоловік отримав опіки при роботі з паяльною лампою

У Сумській області чоловік отримав опіки при роботі з паяльною лампою.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України в Сумській області, нещасний випадок стався вчора у місті Ромни. Місцевий житель, 1977 року народження, під час проведення у власному господарстві ремонтних робіт створив надмірний тиск у паяльній лампі, що призвело до розгерметизації установки. Стався спалах і чоловік отримав опіки обличчя, грудної клітини та верхніх дихальних шляхів.

Постраждалого госпіталізовано до хірургічного відділення центральної районної лікарні з опіками І, ІІ та ІІІ ступенів. Медики оцінюють стан його здоров’я як середньої тяжкості.