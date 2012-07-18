Тернопільщина: установи НАМН нададуть безоплатну допомогу

Цього року 1020 пацієнтів з Тернопільської області зможуть отримати медичну допомогу в 28 установах Національної академії медичних наук України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідний меморандум підписали учора голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян та президент Національної академії медичних наук України Андрій Сердюк.

Документом передбачено, що Академія взяла на себе зобов’язання виділяти квоти для надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Тернопільської області в 28 наукових установах НАМН України та надавати високоспеціалізовану медичну допомогу за рахунок коштів державного бюджету, в межах видатків, передбачених НАМН України, без будь-яких додаткових витрат з боку Тернопільської області.

На ТОДА покладено функцію створити дієву та прозору систему відбору на направлення громадян області, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги, до наукових установ НАМН України.

Передбачено, що направлення на стаціонарне лікування до клінік установ Національної академії медичних наук України проводитиме обласне управління охорони здоров’я.

Госпіталізація планових хворих в клініки здійснюватиметься після їх огляду в консультативній поліклініці наукової установи при наявності показань для стаціонарного лікування у відділенні відповідного профілю та згідно наукових розробок установи.