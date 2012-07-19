У Каховському магістральному каналі потонули дві людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, 17 липня вранці в рукаві Каховського магістрального каналу в районі шосе Мінськ – Рені було виявлено кинутий автомобіль "Тойота Королла".

Тіло водія знайшли в каналі на відстані 200 м від автомобіля за течією.

Пізніше в рукаві каналу в районі сіла Федорівка (Каховський район) було виявлено тіло 24-річного чоловіка.