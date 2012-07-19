Страшна аварія в Києві: один загиблий, 8 людей - у лікарні
11:35, 19 липня 2012Новини регіонів
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У маршрутці вибухнув балон з газом
Мотоцикліст і автомобіль "Фольксваген Гольф" зіткнулися у середу ввечері на проспекті Правди в Києві.
Після удару мотоцикліст налетів на маршрутний автобус "Богдан", який у той момент на зупинці висаджував пасажирів.
Як повідомляє ТСН, в результаті ДТП загинула одна людина, з опіками і травмами госпіталізовано 8 осіб - переважно пасажири автобуса і випадкові перехожі.
Від удару у маршрутці вибухнув балон з газом.
Вибухом пошкодило кіоски, розташовані біля зупинки.
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