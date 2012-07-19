За «замінування» двох лікарень чоловік сів на три роки

На Хмельниччині до трьох років в’язниці засуджено 25-річного мешканця обласного центру за неправдиві повідомлення про замінування двох лікарень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ в області, відповідну ухвалу виніс Ярмолинецький районний суд Хмельницької області.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року згаданий чоловік зателефонував до приймального відділення районної лікарні у райцентрі Городок та повідомив про замінування цього медичного закладу.

У березні 2012 року правопорушник, перебуваючи на підписці про невиїзд, здійснив ще однин анонімний дзвінок. Цього разу зателефонував головному лікарю обласної лікарні села Скаржниці Хмельницького району та повідомив про замінування лікарні.

В обох випадках повідомлення про замінування були неправдиві.