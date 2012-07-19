У Донецьку 4-річна дитина провалилася у каналізаційний люк з нечистотами

У Пролетарському районі Донецька чотирирічний хлопчик, граючись біля свого будинку, провалився у відкритий 5-метровий каналізаційний люк з нечистотами.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прокуратурі Донецька, внаслідок падіння дитина дістала закриту травму грудної клітки, тріщини в ребрах, забиті інфіковані рани та інші ушкодження.

Наразі прокуратурою району проводиться перевірка законності дій посадовців місцевої водопровідної каналізаційної служби.

За словами в.о. прокурора Пролетарського району Михайла Мельника, за результатами перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення або вжито заходів цивільно-правового характеру.