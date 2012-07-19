У Донецьку школи вже готові до нового навчального року
15:57, 19 липня 2012Новини регіонів
0
Отримали санітарні паспорти
У Донецьку школи вже готові до нового навчального року.
Як повідомили в прес-службі Донецької міської ради з посиланням на мера Олександра Лук’янченка, на сьогоднішній день у місті всі школи різних типів і форм власності отримали санітарні паспорти й готові прийняти учнів у новому навчальному році.
Всього 1 вересня 2012 року в Донецьку за парти сядуть близько 7,6 тис. першокласників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter