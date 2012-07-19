Вінниччина: чоловік потрапив під дискову борону й загинув

У Вінницькій області чоловік потрапив під дискову борону й загинув.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Територіального управління МНС у Вінницькій області.

Нещасний випадок стався вчора, 18 липня, в селі Миролюбівка.

Під час проведення сільськогосподарських робіт на полі 60-річний чоловік потрапив під дискову борону. Від отриманих травм він загинув на місці події.

За фактом нещасного випадку ведеться слідство.