Вінниччина: чоловік потрапив під дискову борону й загинув
16:16, 19 липня 2012Новини регіонів
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Нещасний випадок
У Вінницькій області чоловік потрапив під дискову борону й загинув.
Про це УНІАН повідомили у прес-служба Територіального управління МНС у Вінницькій області.
Нещасний випадок стався вчора, 18 липня, в селі Миролюбівка.
Під час проведення сільськогосподарських робіт на полі 60-річний чоловік потрапив під дискову борону. Від отриманих травм він загинув на місці події.
За фактом нещасного випадку ведеться слідство.
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