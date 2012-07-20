Донеччина: 13-річний підліток завдав 6 ножових поранень батьку

У Донецькій області працівники Волноваського райвідділу міліції затримали 13-річного підлітка, який, захищаючи матір, завдав 6 ножових поранень батьку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, того дня 42-річний батько прийшов додому п`яним і учинив скандал з дружиною. Мати зателефонувала синові, якого не було удома, і попросила прийти, знаючи, що чоловік не буянитиме при дитині.

Коли підліток прибіг додому і побачив матір, яка лежала на підлозі, він схопив зі столу кухонний ніж і завдав 6 ножових поранень у спину п`яному батьку, який схилився над матір`ю.

Потім мати з сином намагалися приховати перед міліцією дійсну картину того, що сталося. За їх словами, на потерпілого на вулиці напали невідомі, пограбували і втекли, а рідні, мовляв, виявили його і принесли в будинок. Потім вони викликали потерпілому «швидку».

Але міліція все з`ясувала. Тепер щодо малолітнього підозрюваного порушили кримінальну справу за ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Ступінь провини і покарання неповнолітньому зловмисникові визначить суд. У даний час він перебуває на підписці про невиїзд.