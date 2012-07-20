На Черкащині згоріло 29 га пшениці

У Жашківському районі Черкаської області поблизу села Вільшанка на полі, яке належить спільному українсько-німецькому підприємству “Агро-Вільд Україна”, згоріло 29 га пшениці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, пожежу вдалося швидко ліквідувати та запобігти поширенню вогню на все поле, площа якого становила 74 га.

Вогонь знищив 28,77 га пшениці на корені. Розмір матеріальних збитків встановлюється. За попередньою інформацією, причиною пожежі став підпал.