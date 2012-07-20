СЕС заборонила купатись на 10 київських пляжах

Державна санітарно-епідеміологічна служба України тимчасово заборонила купатись на 10 київських пляжах.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, згідно із приписами СЕС, вода на пляжах «Райдуга» (озеро «Радунка»), «Тельбін» (озеро «Тельбін»), «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Чорторий», «Дитячий», «Золотий», «Венеція» та зонах відпочинку «Троєщина» і «Десенка» не відповідає санітарним вимогам якості.

На пляжах та зонах відпочинку, де тимчасово заборонено купатися, працівники комунального підприємства «Плесо» встановили відповідні інформаційні щити.

Водночас в КМДА зазначають, що пляж «Пуща-Водиця» знову відкритий для купання. Результати лабораторних досліджень проб води в озері «Гаращиха» на пляжі «Пуща-Водиця» (7-8 лінія) показали, що вода у даній водоймі за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками повністю відповідає вимогам.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня начальник Управління техногенної безпеки Держтехногенбезпеки Тарас Поліщук повідомив, що у Києві з 68-ми місць громадського відпочинку на воді інспекція паспортизувала лише два: пляж «Дніпровська рів’єра» на острові Жуків і пляж підприємства “Рів’єра”.

“Інші пляжі відповідного паспорта не мають і там купатися на сьогодні небезпечно”, - заявив Т.Поліщук.