У Павлограді школярки врятували дідуся, який тонув

У Павлограді дві 12-річні подруги Оля Удовенко і Катя Полежай врятували пенсіонера, що тонув. Про це «Сегодня» повідомила прес-служба ГУ МНС у Дніпропетровській області. Пригода сталася на березі річки Вовча, куди дівчатка прийшли відпочити в супроводі дідуся однієї з них.

Оля і Катя купалися в річці і навіть не помітили, як пенсіонер теж зайшов у воду.

«Раптом школярки побачили, що дідусь лежить на поверхні води обличчям вниз і не подає ознак життя. В цей час на пляжі більше нікого не було. Але дівчата не розгубилися і кинулися на допомогу чоловікові », - розповіли в прес-службі.

Олі та Каті вдалося витягти старого не берег, надати йому першу допомогу та викликати швидку. Невідкладна допомога відвезла потерпілого до лікарні. У нього виявили тріщину шийного хребця, набряк головного мозку та пневмонію. У МНС кажуть, що рятівниць номінують на премію «Герой-рятувальник року».