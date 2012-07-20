Прокуратура проводить перевірку за фактом отруєння дітей у Скадовську

Прокуратура Скадовського району спільно з контролюючими органами проводить перевірку за фактом захворювання дітей у дитячому оздоровчому таборі ім. Усова в м. Скадовську Херсонської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, перевіркою встановлено, що 19 липня до лікаря медичного блоку вказаної установи звернулися 28 дітей зі схожими симптомами захворювання - головний біль і нудота.

На місце негайно виїхали медики Скадовськой районної лікарні, якими не виявлено ознак харчового отруєння або інших інфекційних захворювань.

Експерти Скадовської районної СЕС не встановили порушень щодо зберіганню продуктів, якості їжі на харчоблоці і зараз проводять бактеріологічні дослідження для встановлення остаточної причини погіршення стану дітей.

У той же час у повідомленні прокуратури наголошується, що увагу перевіряючих органів викликало питання про причини неповідомлення адміністрацією закладу установ охорони здоров`я про масове погіршення стану здоров`я дітей.

Перевірка за цим фактом продовжується.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в курортному райцентрі Скадовськ до медичного пункту дитячого оздоровчого табору ім. Усова звернулися 28 дітей зі скаргами на нудоту. Вік тих, що звернулися – 10-12 років. Діти заїхали в табір, який належить ВАТ «Нікопольский завод феросплавів» (НЗФ), 16-17 липня. Всього приїхало понад 300 дітей.