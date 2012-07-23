На Прикарпатті врятовано 22 дітей, які заблукали на Чорногорському хребті

На Прикарпатті врятовано 28 туристів з Чернігова, які заблукали на Чорногорському хребті.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 22 липня о 21.50 до рятувальників смт Верховина надійшло повідомлення про те, що група туристів (22 дітей та 6 дорослих) заблукала в районі Чорногорського хребта, біля с. Дземброня Верховинського району, і не може діститатся до свого наметового містечка біля озера Несамовите.

Сьогодні о 1.15 рятувальники знайшли туристів на Чорногорському хребті між вершинами Смотрич і Піп Іван та супроводжують їх до села Дземброня. Стан туристів задовільний.