У Криму потонула 41-річна росіянка

Громадянка Росії знайдена мертвою на березі в Ялті, її тіло винесло Чорне море.

Загиблу виявили в другій половині 22 липня, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

"У районі пляжу санаторію "Сімеїз" винесло тіло жінки. Пляж обладнаний для купання, є попереджувальні знаки, рятувальна станція", - йдеться в прес-релізі.

Точна причина смерті 41-річної росіянки встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Азовському морі в Криму потонув 20-річний громадянин Росії.