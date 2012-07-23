У Криму потонула 41-річна росіянка
10:28, 23 липня 2012Новини регіонів
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Тіло винесло Чорне море
Громадянка Росії знайдена мертвою на березі в Ялті, її тіло винесло Чорне море.
Загиблу виявили в другій половині 22 липня, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
"У районі пляжу санаторію "Сімеїз" винесло тіло жінки. Пляж обладнаний для купання, є попереджувальні знаки, рятувальна станція", - йдеться в прес-релізі.
Точна причина смерті 41-річної росіянки встановлюється.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Азовському морі в Криму потонув 20-річний громадянин Росії.
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