У Полтаві буде відкрито обласний перинатальний центр

У Полтаві до кінця року буде відкрито обласний перинатальний центр на 100 ліжкомісць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовиченко.

За його словами, в перинатальному центрі майбутня мама з групи високого ризику зможе спостерігатися протягом вагітності і там же народжувати. Крім того, в разі необхідності, в центрі виходжуватимуть недоношених немовлят і надавати їм вузькоспеціалізовану допомогу.

Майбутній обласний перинатальний центр базуватиметься на базі багатопрофільної лікарні на 4500-5000 пологів (70-80 пологових ліжок і 25-30 ліжок патології вагітних). Крім того, передбачено створення консультаційних та діагностичних кабінетів.

О.Удовиченко зазначив, що попередньо відповідно до Національного проекту «Нове життя. Нова якість охорони материнства і дитинства» відкриття центру в Полтаві планували на 2013 рік. Однак обласна влада поставила амбітні плани відкрити заклад у цьому році.

«На його будівництві працюємо у дві зміни. З ростом обсягів будівництва кількість працюючих буде збільшуватися. Вирішуємо питання з закупівлею медобладнання. В даний час з обласного бюджету на ці цілі виділено понад 7 мільйонів гривень. Кошти в розмірі 5 млн грн. для цих цілей надасть Фонд Віктора Пінчука. Загальна сума витрат на створення перинатального центру становить 43 млн », - сказав О.Удовиченко.