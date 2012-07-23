На Прикарпатті 25-річного чоловіка вкусила змія.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 20 липня о 21:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Косів від чергової медсестри Косівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до травматологічного відділення медичного закладу госпіталізовано 25-річного жителя села Буковець Верховинського району з діагнозом «реакція на укус змії в руку».

Як з’ясувалося, потерпілий помітив поблизу власного будинку змію і спробував її впіймати, щоб позбутися небезпечної гості, саме тоді вона і вкусила чоловіка в руку. Стан чоловіка - середньої важкості.

З початку літнього періоду на території Івано-Франківської області травмовано 24 особи через укуси зміями.