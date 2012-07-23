У Дніпропетровську двоє лікарів та водій «швидкої» травмовані в ДТП

У Дніпропетровську двоє лікарів та водій автомобіля «швидкої допомоги» травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 22 липня.

Як повідомив УНІАН заступник головного лікаря Дніпропетровської лікарні ім. Мечникова Юрій Скребець, всі троє постраждалих наразі перебувають у зазначеному медичному закладі.

«Лікар «швидкої», фельдшер та водій отримали черепно-мозкові травми. Крім того, у одного потерпілого переломи кінцівок. Їх стан наразі середньої тяжкості», - уточнив Ю.Скребець.

За повідомленням обласного Управління ДАІ, «21 липня о 23.50 в Дніпропетровську по вул. Сєрова з боку вул. Комсомольської в напрямку вул. Плеханова рухався автомобіль "ГАЗ 2705" під керуванням водія 1955 р.н., який не надав дорогу автомобілю «Шевроле Лачетті» під керуванням водія 1983 р.н., який рухався по пр. Карла Маркса з боку вул. Леніна в напрямку вул. Сєрова по головній дорозі».

За інформацією ДАІ, внаслідок ДТП водії автомобілів та двоє пасажирів автомобіля ГАЗ отримали тілесні ушкодження. Розслідування за даним фактом проводиться слідчими Дніпропетровського міського управління міліції.

Водночас, за інформацією ЗМІ, за кермом іномарки знаходився співробітник міліції у стані алкогольного сп’яніння, який після ДТП відмовився від медичного огляду.

У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області кореспонденту УНІАН відмовились коментувати цю інформацію, посилаючись на те, що проводиться перевірка.

«Коментар буде пізніше», - зазначили у ВЗГ.