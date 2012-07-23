У Запоріжжі торгували м'ясом невстановленого походження

У Запоріжжі співробітники лабораторії ветеринарної санітарної експертизи допускали до продажу м`ясо невстановленого походження й привласнили понад 100 тис. грн підприємців.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, «факти зловживання службовим становищем із боку посадовців лабораторії № 2 ветеринарної санітарної експертизи Запорізької міської лікарні ветеринарної медицини на території КП «Запоріжринок» виявили в ході перевірки співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області».

«Співробітники лабораторії, ігноруючи норми й вимоги ветеринарно-санітарного контролю, видавали дозвіл на ввезення та реалізацію на території «Критого ринку» м`ясної продукції без документів, що підтверджують її походження.

Крім того, підприємці на протязі близько півтора року платили адміністрації лабораторії гроші за проведення експертизи м`яса без оформлення розрахунково-касової операції. Таким чином працівники лабораторії привласнили близько 100 тис. грн.

Вирішується питання про порушення стосовно посадовців лабораторії кримінальної справи за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєні за попередньою змовою групою осіб).