Головлікар харківської «Укрзалізниці» просить не тривожити пацієнтів

Головний лікар харківської ЦКЛ № 5 Михайло Афанасьєв просить народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини» не порушувати режим медичного закладу та спокій пацієнтів клініки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, за словами «дії народних обранців є провокаційними, і головне, що вони, в першу чергу, такими діями просто нехтують правами та інтересами звичайних людей – наших пацієнтів. Така поведінка викликає обурення у працівників нашої лікарні, які вже втомилися від постійних «навал» нахабних людей у солідних костюмах, які, вимахуючи мандатами, дозволяють собі погрожувати ліфтеру, аби той доправив їх на 9-й поверх, і все це о 5.30».

Головний лікар закладу нагадав, що ЦКЛ у № 5 постійно перебувають до 450 пацієнтів, які «теж люди, що потребують кваліфікованої допомоги лікарів, спокою та поваги до себе».

«Хочу вкотре наголосити, що особисто я як керівник даної медичної установи, з метою недопущення безладу у лікарні вимушений буду звертатися до центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я із проханням розглянути питання щодо термінів подальшого перебування пацієнтки Юлії Тимошенко у лікарні. Для порушення такого питання перед комісією МОЗ, на мою думку, є достатньо медичних аргументів. По-перше, стан здоров’я пацієнтки є стабільним, крім того, вона успішно пройшла реабілітаційний курс, рекомендований їй німецькими медиками», - наголосив М.Афанасьєв.

Він також вкотре звернувся до народних депутатів з проханням поважати роботу медичного персоналу та хворих лікарні.

«Я нагадую народним депутатам про совість та моральність, яку вони, схоже, гублять, як тільки переступають поріг нашого закладу. Прошу їх мати елементарну повагу до пенсіонерів, до інвалідів, які лікуються у лікарні та через поведінку політиків вимушені постійно спостерігати голосні провокації. Крім того, прошу цих же депутатів поважати роботу і санітарних працівників ЦКЛ, які змушені після кожного випаду депутатів по декілька разів прибирати та проводити дезінфекцію у лікарняних приміщеннях», - додав головний лікар ЦКЛ.