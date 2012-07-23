Полтавська область: чоловік помер від укусу шершня

У селі Запсілля Кременчуцького району Полтавської області від укусу шершня помер чоловік.

Про це повідомила УНІАН провідний фахівець відділу МНС у Кременчуці та районі ТУ МНС України в Полтавській області, капітан служби цивільного захисту Людмила Корсун.

За її даними, чоловіку було 48 років.

«Укуси шершнів дуже болючі. Токсичність отрути не така висока, як у ос, але її кількість у багато разів більша. Жало зазвичай не залишається в рані, але шершень може багато разів завдавати ударів жалом, додаючи порцію отрути. В деяких важких випадках можлива навіть смерть», - повідомили в міськуправлінні МНС.

«Цього чоловіка шершень укусив у шию. В нього це викликало набряк, ускладнення дихання тобто реакцію з боку всього організму. Він помер. Зараз його тіло відправлено до моргу 4-ої міської лікарні Кременчука для проведення судмедекспертизи й встановлення точної причини смерті», - повідомили в міському управлінні МНС.