Чернігівщина: на 40% зросла захворюваність на гепатит С

У Чернігівській області в І півріччі на 40% зросла захворюваність на вірусний гепатит С.

Про це УНІАН повідомив представник обласної СЕС.

„В регіоні сьогодні викликає занепокоєння захворюваність на вірусний гепатит С, яка за 6 місяців зросла на 40% порівняно з 2011 роком”, - сказала вона.

Всього на Чернігівщині за півроку зареєстровано 30 випадків захворювання у 4 районах та у містах, 74% всієї захворюваності припадає на місто Чернігів. Зростання захворюваності в обласній СЕС пояснюють кращою діагностикою. Загалом за 5 місяців показник по області перевищував середньодержавний майже у 5 разів.

Перебої у постачанні імунобіологічних препаратів, придбаних за державні кошти, призвело до підвищення захворюваності керованими інфекціями. Так, за січень-червень зареєстровано їх зростання у 4 рази. Серед останніх має зростання кількості захворілих краснухою у 3,2 рази, кашлюком – у 2,3 рази, епідпаротитом – на 50%. За звітний період зареєстровано 67 випадків захворювання на кір, з них 7 випадків підтверджені лабораторно, серед захворілих – 2 дітей.

Епідситуація в області з гострих кишкових інфекцій, як і в Україні, залишається нестійкою. Як свідчить аналіз захворюваності за І півріччя, у порівнянні з відповідним періодом 2011 року, в цілому реєструється зниження кількості хворих на 18,9%. Спалахів та групових захворювань за звітний період не зареєстровано.

Загалом у Чернігівській області за 6 місяців за медичною допомогою з приводу захворювання на інфекційні хвороби звернулося 115,3 тис. осіб, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.