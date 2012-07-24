Луганщина: препарати для схуднення містили психотропи

У Луганській області Управління СБУ передало до суду кримінальну справу проти трьох жителів обласного центру, які займалися збутом засобу для схуднення, що містить небезпечну психотропну речовину, – сибутрамін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Луганській області, підсудні збували засіб для схуднення протягом двох років.

За цей час, за даними СБУ, близько двох десятків жінок піймалися «на гачок».

«Біологічно активну добавку вони купували великими партіями, після чого продавали її вроздріб. Поштовим каналом товар надходив з Китаю до Дніпропетровська, а звідти – в Луганську область. Його торговці зберігали за місцем свого проживання і торгували ним «з рук», - йдеться в повідомленні.

Стосовно правопорушників Служба безпеки України порушила і розслідувала кримінальну справу згідно з ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут психотропної речовини, оборот якої обмежений, здійснені за попередньою змовою групою осіб). Скоєння цього злочину, згідно з Кримінальним кодексом України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Для одного з членів групи обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, двоє інших знаходяться під підпискою про невиїзд.

***Сибутрамін – потужний стимулятор центральної нервової системи знижує апетит і сприяє швидкому відчуттю насичення. При його передозуванні можливі запаморочення, нудота, безсоння, тахікардія, аритмія. Довге безконтрольне застосування приводить до тяжких нервово-психологічних розладів аж до шизофренічних психозів та інших незворотних наслідків. Указом Міністерства охорони здоров`я України №334 від 15.04.2010 р. на території України тимчасово заборонено застосування ліків, які містять сибутрамін.