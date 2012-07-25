У Криму відпочили 2,6 млн осіб

У Криму з початку року відпочили 2,64 млн осіб, це на 5,2% більше аналогічного періоду 2011 року, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму автономної республіки.

"Позитивно змінюється і географія туристів. Цього року більш затребуваними стали східний, західний і центральний регіони Криму. У 2011 році ситуація щодо турпотоку в регіони Криму була протилежною - у зв`язку з кризою у Білорусі східний і Північно-Західний регіони Криму відпрацювали сезон на рівні мінус 5%", - сказав глава курортного відомства Криму Олександр Лієв.

О.Лієв повідомив також, що цього року збільшилася кількість грошових вкладень у модернізацію засобів розміщення: до початку сезону це був 1 млрд гривень. "Для порівняння, у 2010 році показник становив 470 млн гривень", - відзначили в Мінтуризму.