У Криму шукають дівчину, яка стрибнула зі скелі і зникла в морі

У Чорноморському районі Криму шукають відпочиваючу з Кіровограда - дівчина стрибнула з скелі в море і зникла під водою.

Інцидент стався 23 липня, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

19-річна українка приїхала до Криму з подругою. На півострові вона познайомилася з харків`янином.

"Компанія вирушила помилуватися гарними пейзажами на скелі. Під час купання і пірнання в непристосованому для цього місці при хвилюванні моря в 2-2,5 бали дівчина зникла після двох сильних хвиль. Хлопця хвилею "притиснуло" до скелі, він дістав травми", - йдеться в прес-релізі.

Очевидці повідомили про подію в службу порятунку.

Туриста з Харкова доставили на берег. Він потрапив до лікарні з вивихом передпліччя.