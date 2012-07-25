У Севастополі в районі Сапун-гори локалізовано лісову пожеж

У вівторок о 15.55 у Балаклавському районі Севастополя в районі Сапун-гори у хвойному лісі Севастопольського лісомисливського господарства виникла пожежа на площі близько 9 га, в тому числі верхова – на площі близько 6 га.

Як повідомляє прес-служба МНС, до гасіння пожежі було залучено підрозділи Державної пожежної охорони, техніку і працівників лісогосподарства, особовий склад МВС України та Чорноморського флоту РФ.

О 19.30 пожежу було локалізовано. Жертв та постраждалих немає.