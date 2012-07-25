Одеська СЕС дозволила відпочивати на міських пляжах

Одеська санітарно-епідеміологічна служба знову дозволила відпочивати на міських пляжах і купатися в Чорному морі.

Про це УНІАН повідомили в Одеській міськсанепідемстанції.

Згідно з даними бактеріологічних досліджень морської води на відповідність нормативним вимогам, зараз перевищення ГДК фахівцями СЕС не виявлено.

Як і раніше закритим залишається тільки пляж «Чорноморка» - у зв`язку з незадовільним технічним станом.

Нагадаємо, морське водокористування на всіх пляжах міста протягом останнього тижня було заборонене фахівцями міськСЕС з урахуванням інтенсивних опадів, що викликали забруднення прибережних морських вод унаслідок аварійних скидань неочищених міських стоків.