Одеська СЕС дозволила відпочивати на міських пляжах
09:50, 25 липня 2012Новини регіонів
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Крім "Чорноморки"
Одеська санітарно-епідеміологічна служба знову дозволила відпочивати на міських пляжах і купатися в Чорному морі.
Про це УНІАН повідомили в Одеській міськсанепідемстанції.
Згідно з даними бактеріологічних досліджень морської води на відповідність нормативним вимогам, зараз перевищення ГДК фахівцями СЕС не виявлено.
Як і раніше закритим залишається тільки пляж «Чорноморка» - у зв`язку з незадовільним технічним станом.
Нагадаємо, морське водокористування на всіх пляжах міста протягом останнього тижня було заборонене фахівцями міськСЕС з урахуванням інтенсивних опадів, що викликали забруднення прибережних морських вод унаслідок аварійних скидань неочищених міських стоків.
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