У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

Через аномальну спеку у столиці заборонили купатися. На пляжах поставлять таблички СЕС заборонила купатися на усіх пляжах Києва.

Про це повідомили у санепідемслужбі столиці, передає 5 канал.

Усього на початок сезону планувалося відкрити одинадцять пляжів, утім паспорт змогли отримати лише сім. Однак, купатися не можна й на них. Санепідемстанція пояснює: через спеку у воді надто швидко розмножуються бактерії, які можуть бути небезпечними для здоров`я. Встановити попереджувальні знаки біля води уже зобов`язали комунальників. Як пояснює Юлій Жигалов, заступник головного санітарного лікаря Києва: "Це пов`язано з нетиповою для України жаркою погодою. І заборона на купання буде до того часу, поки не нормалізуються показники якості води".