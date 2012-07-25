У Херсонській області немає протикаракурної вакцини
11:16, 25 липня 2012Новини регіонів
0
Україна не ліцензує препарат
Протикаракуртної вакцини в лікувальних закладах Херсона і області немає, повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона.
Відсутність сироватки пов`язана з тим, що вона виробляється тільки у Ташкенті і не ліцензійована в Україні.
Тому, наголошується в повідомленні, у даний час здійснюється симптоматичне лікування потерпілих.
За даними Управління МНС у Херсонській області, поточного року в регіоні зафіксовано 15 випадків укусів каракуртів. За весь 2011 рік таких випадків було 32. Смертельних випадків ні минулого, ні поточного року не зафіксовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter