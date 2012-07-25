У Херсонській області немає протикаракурної вакцини

Протикаракуртної вакцини в лікувальних закладах Херсона і області немає, повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона.

Відсутність сироватки пов`язана з тим, що вона виробляється тільки у Ташкенті і не ліцензійована в Україні.

Тому, наголошується в повідомленні, у даний час здійснюється симптоматичне лікування потерпілих.

За даними Управління МНС у Херсонській області, поточного року в регіоні зафіксовано 15 випадків укусів каракуртів. За весь 2011 рік таких випадків було 32. Смертельних випадків ні минулого, ні поточного року не зафіксовано.