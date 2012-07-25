Чоловік загинув, рятуючи дружину, яка тонула в морі

59-річний чоловік загинув, намагаючись надати допомогу своїй 58-річній дружині, яка тонула в морській воді біля міського пляжу Отрада, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Управління МНС в Одеській області.

Як уточнили в облМНС, працівникам пляжного поста вдалося витягнути жінку, яка тонула, з води. Тим часом, її чоловіка, який наковтався морської води, врятувати не вдалося.

Одеські рятувальники МНС звертаються до відпочиваючих на пляжах городян і гостей міста суворо дотримуватися правил морського водокористування, щоб попередити такі трагічні випадковості.