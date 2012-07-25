Херсонщина: вилучено понад 9 тонн підпільного медичного спирту

У Херсонській області минулого тижня працівники податкової міліції вилучили понад 9 тонн підпільного медичного спирту, повідомляє прес-служба ДПС в області.

Зокрема, працівники податкової міліції виявили підпільний цех, де в кустарних умовах виготовляли медичний антисептик - спирт.

На виробничій лінії спирт розливався в скляні пляшки місткістю 100 мл. Загальна кількість пляшок з розлитим в них спиртом становила 24 тисячі штук. Зовні пляшки не були схожі на підробку: етикетки якісно наклеєні, кришки правильно закручені.

При цьому в повідомленні зазначається, що санітарні умови на виробництві медичного препарату були далекі від норми. Під час обшуку також була вилучена підготовлена до розливу прозора рідина із запахом спирту, яка зберігалася в 220-літрових бочках загальним об`ємом майже 7 тонн на суму близько 500 тис. грн.

Окрім того, податківці вилучили велику кількість фурнітури, тари і готової продукції.

Таким чином, загальна кількість вилученого спирту перевищила 9 тонн на суму 650 тис. грн.

Згідно з постановою КМУ № 19 від 05.01.2011 «Про питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів», підприємства - виробники лікарських засобів регламентуються виключно даною постановою. На території Херсонської області такі підприємства відсутні. А отже, і виготовлення таких спиртних розчинів, як «Етанол 96», «Фармасепт», «Медсепт» є незаконними. За фактом виготовлення фальсифікату проводиться розслідування.