Харківщина: трактористи виявили дві авіабомби

Поблизу села Довгеньке Ізюмського району Харківської області у лісосмузі трактористи виявили дві авіабомби та арсенал артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС у Харківській області.

Предмет, схожий на вибухонебезпечний, трактористи виявили під час проведення польових робіт. Працівники МНС, які прибули на місце знахідки, вилучили авіабомбу вагою 100 кг.

Під час обстеження лісосмуги рятуваланики виявили ще одну авіаційну бомбу вагою 50 кг, а також 232 артснаряди діаметром 76 мм, 24 артснаряди діаметром 152 мм та 13 ручних протитанкових гранат.

Рятувальники вилучили й вивезли вибухонебезпечні предмети у спеціально відведене місце та знищили шляхом підриву.