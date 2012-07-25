11-річний хлопчик потрапив до реанімації через вибух невідомого пристрою

На Хмельниччині дитина постраждала через вибух невідомого пристрою.

Як повідомляє Територіальне управління МНС у Хмельницькій області, 24 липня о 17:30 на пункт зв’язку МНС у місті Дунаївці поступило повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що до хірургічного відділення поступив 11-тирічний хлопчик з діагнозом «рвані рани обох ніг».

При з’ясуванні обставин нещасного випадку було встановлено, що хлопець з 15-річним товаришем намагалися підключити до електромережі електроконденсатор. Їхні дії спричинили вибух.

Наразі хлопчику уже зробили операцію та перевели до реанімаційного відділення лікарні. Стан його здоров’я оцінюється як середньої важкості. Другий юнак не постраждав. Йому надається психологічна допомога.

МНС закликає батьків цікавитися, чим діти займаються у вільний час, бо дитячі ігри можуть закінчитися трагічно.