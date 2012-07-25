В Одесі вибухнув контейнер для сміття

Сьогодні вранці у дворі будинку №18/22 по вулиці Кропивницького в Одесі стався вибух. Мешканці будинку побачили, що палає контейнер для сміття, а також дерево поряд з контейнером.

Про це повідомило видання gnews.ua, уточнивши, що «за 5 метрів від контейнера розташована котельна, до якої від сильного вітру долітали язики полум`я».

На місце події викликали рятувальників МНС: два пожежних розрахунки прибули за 20 хвилин, і ліквідували вогонь.

Зараз на місці події працюють фахівці обласного УВС, які встановлюють причини і обставини вибуху.

Тим часом, комунальники вже встановили новий контейнер на місці того, що згорів.

Коментуючи на прохання УНІАН подію, керівник Сектора зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одесі Тетяна Хмельницька зазначила, що «доки не виконана експертиза, важко визначити, що було в згорілому контейнері і що саме сталося у дворі будинку по вулиці Кропивницького, де живе журналістка одного з видань».

«Інформувати про це зможемо лише після висновків фахівців», - додала Т.Хмельницька.

gnews.ua