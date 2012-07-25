Причина лісової пожежі у Севастополі - багаття на дачі

Причиною лісової пожежі у районі Сапун-гори у Севастополі, за попередніми даними, стало розведення багаття без дотримання протипожежних вимог на межі прилеглої дачної ділянки.

Про це повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації.

Пожежа виникла учора увечері на площі 9 га, з яких 6 га належать Севастопольському лісомисливськомулгосподарству, 3 га – міські землі. Із загальної площі пожежі 6 га становила верхова пожежа – займання дерев.

З метою локалізації і гасіння пожежі був створений оперативний штаб, який очолив голова МДА Володимир Яцуба.

До ліквідації пожежі залучалося 17 одиниць техніки і 166 чоловік.

За інформацією МДА, «активну допомогу у боротьбі зі стихією надали частини Чорноморського флоту Російської Федерації, які надали 4 одиниці техніки і 25 чоловік».